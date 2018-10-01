Террористы ИГИЛ готовятся дестабилизировать обстановку в ЦА - Замир Кабулов

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов прокомментировал заявление ОДКБ о том, что 2,5 тысячи боевиков "Исламского государства" были переброшены к афгано-пакистанской границе.

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Террористы группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) готовятся к дестабилизации внутренней политической обстановки в Центральной Азии.

AFP PHOTO / STR ИГИЛ строит халифат в Центральной Азии. Москва бьет тревогу

Такое заявление сделал в интервью RT спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

"Основную боевую мощь ИГИЛ в Афганистане составляют всё-таки выходцы из этого региона... Перебрасывают главным образом выходцев из Центральной Азии... Эти люди перебрасываются не для того, чтобы воевать против иностранных войск в Афганистане, а для того, чтобы подготовиться и дестабилизировать внутриполитическую обстановку в Центральной Азии", - рассказал Кабулов.

Ранее руководитель Антитеррористического центра СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков заявил, что международная террористическая организация "Исламское государство" пытается создать на территории Центральной Азии свой опорный пункт и активизировать "спящие ячейки".

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на проходящих в Тегеране многосторонних консультациях по урегулированию ситуации в Афганистане, в которых принимают участие делегации из России, Афганистана, Индии, Ирана и Китая, предупредил об опасности повторения сирийского сценария в Афганистане.

В СНГ заявили о планах ИГИЛ создать опорный пункт в Центральной Азии >>>

Также ранее секретарь российского Совбеза отметил, что деятельность ИГ стала фактором деградации обстановки в Афганистане, и напомнил участникам консультаций, что еще в 2014 году многим казалось, будто бы эта террористическая организация не представляет серьезной опасности для Ирака и Сирии.