Шавката Мирзиёева официально приветствовали президент и премьер Индии

Президент Узбекистана вместе с супругой посетил мемориал "Радж Гхат" в городе Нью-Дели и возложил венок к вечному огню в память о национальном герое народа Индии Махатме Ганди.

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Во дворце президента Индии «Раштрапати Бхаван» состоялась церемония официальной встречи главы Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Главу государства встретили президент Республики Индия Рам Натх Ковинд и премьер-министр Нарендра Моди, сообщает пресс-служба главы республики.

© Фото: пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с супругой посетил мемориал «Радж Гхат» в городе Нью-Дели

В честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Прозвучали государственные гимны двух стран.

© Пресс-служба Церемения приема президента Узбекистана в Индии

Шавкат Мирзиёев сделал здесь краткое заявление для средств массовой информации.

Глава государства выразил президенту и премьер-министру Индии благодарность за приглашение и отметил, что два народа связывают исторические узы, схожие традиции.

"Сегодня Индия является глобальной державой с одной из ведущих экономик мира, стремительно развивается, приобретая новый облик. Мы высоко оцениваем современную динамику узбекско-индийских отношений, активизировавшихся в результате наших встреч на высшем уровне. Уверен, что нынешний визит и наши плодотворные переговоры выведут наше стратегическое партнерство на новый уровень", сказал Мирзиёев.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев почтил память Махатмы Ганди.

Мирзиёев вместе с супругой посетил мемориал «Радж Гхат» в городе Нью-Дели и возложил венок к вечному огню в память о национальном герое народа Индии Махатме Ганди. Он оставил запись в Книге почетных гостей.