19:59 01 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.46
  • EUR9492.35
  • USD8079.28
Поиск
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в отведенной для него резиденции в Нью-Дели принял министра иностранных дел Индии Сушму Сварадж

Шавкат Мирзиёев провел первые переговоры в резиденции в Нью-Дели

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Государственный визит президента Узбекистана в Индию (10)
106 0 0

Узбекский лидер встретился с министром иностранных дел Индии Сушмрй Сварадж и премьер-министром Нарендрой Моди

ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев начал визит в Индию с нескольких встреч, в том числе и переговоры в узком формате с премьер-министром Нарендрой Моди, сообщает пресс-служба главы республики.

В отведенной для него резиденции в Нью-Дели Шавкат Мирзиёев принял министра иностранных дел Индии Сушму Сварадж. Он отметил ее большие заслуги в подготовке нынешнего визита на высшем уровне. Президент также подчеркнул, что имеется значительный потенциал для дальнейшего развития узбекско-индийского сотрудничества.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди

Вопросы всестороннего укрепления связей между двумя странами, развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и других сферах стали ключевыми и на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Они с узбекским лидером обменялись мнениями по международной и региональной повестке.

Тема:
Государственный визит президента Узбекистана в Индию (10)



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Шавкат Мирзиёев знакомится с продукцией фермерского хозяйства в Таджикистане
Плоды, машины и встреча друзей: как проходил визит Мирзиёева в Таджикистан
Фуры поехали: началось грузовое движение по Крымскому мосту
Ядерное оружие – какое, где и сколько

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054