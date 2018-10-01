Шавкат Мирзиёев провел первые переговоры в резиденции в Нью-Дели

ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев начал визит в Индию с нескольких встреч, в том числе и переговоры в узком формате с премьер-министром Нарендрой Моди, сообщает пресс-служба главы республики.

В отведенной для него резиденции в Нью-Дели Шавкат Мирзиёев принял министра иностранных дел Индии Сушму Сварадж. Он отметил ее большие заслуги в подготовке нынешнего визита на высшем уровне. Президент также подчеркнул, что имеется значительный потенциал для дальнейшего развития узбекско-индийского сотрудничества.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди

Вопросы всестороннего укрепления связей между двумя странами, развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и других сферах стали ключевыми и на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Они с узбекским лидером обменялись мнениями по международной и региональной повестке.