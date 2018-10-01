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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди

Инвестиции, медицина, туризм: что обсудили Шавкат Мирзиёев и Нарендра Моди

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Тема:
Государственный визит президента Узбекистана в Индию (10)
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Стороны договорились довести товарооборот между двумя странами до миллиарда долларов.

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели переговоры в расширенном составе.  

© Фото: пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели переговоры в расширенном составе

"Стороны обсудили новые возможности двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной сферах, высоких технологиях, медицине, фармацевтике, туризме и других областях", - сообщает пресс-служба узбекского президента.

Встреча Шавката Мирзиёева в аэропорту Нью-Дели
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В завершение стороны обменялись документами, подписанными по итогам переговоров. 

Принято Совместное заявление президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди. 

В рамках визита подписано 20 документов касательно научно-технического сотрудничества, сельского хозяйства, туризма, военного образования, юстиции, здравоохранения и медицинской науки, фармацевтики, исследования космоса в мирных целях и других направлений.

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Подписаны также соглашения о налаживании сотрудничества между Андижанской областью и штатом Гуджарат, городами Самаркандом и Агрой, организации свободной фармацевтической зоны.

Переговоры в широком кругу Узбекистан - Индия
© Пресс-служба
Переговоры в широком кругу Узбекистан - Индия

Сообщается, что стороны договорились довести товарооборот между двумя странами до 1 миллиарда долларов.

Ранее президента Узбекистана встретился в Нью-Дели с министром иностранных дел Индии Сушму Сварадж. Он отметил ее большие заслуги в подготовке нынешнего визита на высшем уровне.

Затем он обсудил вопросы всестороннего укрепления связей между двумя странами на переговорах в узком формате с премьер-министром Нарендрой Моди.

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Тема:
Государственный визит президента Узбекистана в Индию (10)



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