Инвестиции, медицина, туризм: что обсудили Шавкат Мирзиёев и Нарендра Моди

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели переговоры в расширенном составе.
"Стороны обсудили новые возможности двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной сферах, высоких технологиях, медицине, фармацевтике, туризме и других областях", - сообщает пресс-служба узбекского президента.
В завершение стороны обменялись документами, подписанными по итогам переговоров.
Принято Совместное заявление президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди.
В рамках визита подписано 20 документов касательно научно-технического сотрудничества, сельского хозяйства, туризма, военного образования, юстиции, здравоохранения и медицинской науки, фармацевтики, исследования космоса в мирных целях и других направлений.
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Подписаны также соглашения о налаживании сотрудничества между Андижанской областью и штатом Гуджарат, городами Самаркандом и Агрой, организации свободной фармацевтической зоны.
Сообщается, что стороны договорились довести товарооборот между двумя странами до 1 миллиарда долларов.
Ранее президента Узбекистана встретился в Нью-Дели с министром иностранных дел Индии Сушму Сварадж. Он отметил ее большие заслуги в подготовке нынешнего визита на высшем уровне.
Затем он обсудил вопросы всестороннего укрепления связей между двумя странами на переговорах в узком формате с премьер-министром Нарендрой Моди.