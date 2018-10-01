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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с Президентом Республики Индия Рамом Натхом Ковиндом

Шавкат Мирзиёев встретился с президентом Индии

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Тема:
Государственный визит президента Узбекистана в Индию (13)
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Ранее в отведенной для него резиденции в Нью-Дели Мирзиёев принял вице-президента Республики Индия, председателя Сената Венкая Найду.

ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с президентом Индии Рамом Натхом Ковиндом во дворце "Раштрапати Бхаван", сообщает пресс-служба.

Ранее в отведенной для него резиденции в Нью-Дели Мирзиёев принял вице-президента Индии, председателя Сената Венкая Найду. На встрече они обсудили различные аспекты развития двусторонних связей, укрепления правовых основ сотрудничества между странами.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял вице-президента Индии, председателя Сената Венкая Найду
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял вице-президента Индии, председателя Сената Венкая Найду

Как сообщалось ранее, в рамках визита Шавката Мирзиёева в Индию подписано 20 документов касательно научно-технического сотрудничества, сельского хозяйства, туризма, военного образования, юстиции, здравоохранения и медицинской науки, фармацевтики, исследования космоса в мирных целях и других направлений.

Тема:
Государственный визит президента Узбекистана в Индию (13)



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