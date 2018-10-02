Узбекистан и Индия активизируют сотрудничество в оборонной сфере

Стороны согласились провести совместные военные учения в области борьбы с терроризмом, сотрудничать в сферах военного образования и военной медицины.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. Узбекистан и Индия планируют активизировать сотрудничество в сфере обороны и борьбы с терроризмом, сообщил МИД Узбекистана.

"Стороны договорились тесно сотрудничать в целях расширения и укрепления сотрудничества в области обороны и оборонной промышленности", - говорится в тексте совместного заявления Мирзиёева и премьер-министра Индии Нарендры Моди, опубликованного на сайте МИД Узбекистана.

Стороны согласились провести совместные военные учения в области борьбы с терроризмом, сотрудничать в сферах военного образования и военной медицины.

Также будет создана совместная рабочая группа для содействия расширению взаимовыгодной деятельности, связанной с обороной, и учрежден сектор по обороне в посольстве Узбекистана в Нью-Дели.

Две страны договорились сотрудничать в сфере противостояния угрозам и вызовам как национальной, так и региональной безопасности, отмечается в документе. В частности, достигнута договоренность укреплять сотрудничество между правоохранительными органами и спецслужбами двух стран, в том числе в рамках узбекско-индийской совместной рабочей группы по борьбе с терроризмом.

"Обе стороны призвали к скорейшей доработке Всеобъемлющей конвенции о международном терроризме", - говорится в тексте заявления.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 сентября - 1 октября совершил свой первый государственный визит в Индию. В его ходе было подписано 20 документов в различных сферах.