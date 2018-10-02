Генсек Алимов: ШОС выходит на новый уровень борьбы с терроризмом

По словам руководителя, преступники должны понять, что они не получат укрытие в странах Шанхайской организации сотрудничества, механизмы сотрудничества государств постоянно совершенствуются.

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Рашид Алимов рассказал о методах борьбы с терроризмом и киберпреступлениями, сообщает РИА Новости.

По его словам, экстремисты должны понимать, что не смогут найти укрытие в странах ШОС, механизмы сотрудничества в этой сфере постоянно совершенствуются, организация выходит на уровень взаимодействия в борьбе с терроризмом и наркотрафиком.

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Об успешности работы можно судить по сокращению активности экстремистских группировок, считает генсек.

Он также напомнил о трех основных силах зла, которым объявила войну ШОС – терроризме, сепаратизме и экстремизме.

Среди наиболее действенных мер – постоянные учения, согласованные действия по борьбе с распространением наркотиков.

ШОС создана в 2001 году. Первоначально в организацию вошли Узбекистан, Россия, Китай, Таджикистан и Кыргызстан.

В середине октября в столице Таджикистана Душанбе пройдет очередное заседание Совета глав стран-участниц ШОС.