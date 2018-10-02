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Совещание Шавката Мирзиёева с хокимами

Минюст предлагает избавить хокимияты от несвойственных и дублирующих функций

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Как следует из документа, размещенного на портале СОВАЗ, требования, несвойственные основной деятельности местных властей либо дублирующие функции других госорганов, есть почти в четверти законов, регламентирующих деятельность хокимиятов.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. Минюст Узбекистана после анализа свыше сотни законов, содержащих полномочия, функции и задачи хокимиятов, предлагает исключить из НПА приписанные местным властям нехарактерные для них функции и полномочия.

Как следует из документа, размещенного для обсуждения на портале СОВАЗ, почти в четверти законов, регламентирующих деятельность хокимиятов,  есть требования, несвойственные основной деятельности местных властей либо дублирующие функции других госорганов. Часть этих требований хокимияты не выполняют из-за недостатка ресурсов и нехватки квалифицированных сотрудников.

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© Пресс-служба хокимията г. Ташкент.
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К таким полномочиям относится, например, регистрация уставов кооперативов и сельскохозяйственных кооперативов;
принятие решений о приостановке финансирования хозяйственной деятельности юридических и физических лиц, нарушающих природоохранное законодательство; определение порядка приватизации государственного жилищного фонда совхозов и других государственных сельхозпредприятий; обращение в суды с исками о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг и внесению обязательных взносов в ТЧСЖ; созыв избирателей для встреч с депутатами и заслушивания их отчетов; принятие мер по защите прав потребителей и другие.

Минюст предлагает исключить из НПА приписанные хокимиятам нехарактерные для них функции и полномочия, а также  прописать в ряде законодательных актов, что полномочия местных в таких сферах как физкультура и спорт, оборона, охрана природы, водные отношения, охрана труда, здравоохранение, образование и прочих реализуются ими через территориальные подразделения профильных министерств и ведомств.

Обсуждение документа продлится до 13 октября.




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