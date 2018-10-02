Кто стал генеральным консулом Узбекистана в Новосибирске

ТАШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. Генеральным консулом Республики Узбекистан в Новосибирске стал Юсул Кабулжанов, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РУ.

"Генеральным консулом Республики Узбекистан в г.Новосибирск (Российская Федерация) направлен Юсуп Кабулжанов, ранее работавший начальником Отдела по культурно-гуманитарному сотрудничеству МИД", - говорится в сообщении.

В конце августа внешнеполитическое ведомство также назначило генконсула в Санкт-Петербурге, им стал Джахонгир Иргашев. Консульство в Северной столице открыли в марте.

В 2018 году Узбекистан откроет консульства в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Казани и Владивостоке.

В России проживают около миллиона граждан Узбекистана, это порядка 10% от общего количества мигрантов. На них оформляется примерно половина всех трудовых патентов.