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Президент РФ Владимир Путин

Владимир Путин преобразовал управление по СНГ

© Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
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Теперь ведомство называется Управлением по приграничному сотрудничеству, в течение месяца администрация Кремля должна утвердить структуру и штатное расписание.

ТАШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин преобразовал Управление по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией в Управление по приграничному сотрудничеству, сообщает РИА Новости.

Руководить ведомством продолжит Олег Говорун,  который возглавляет его с 2013 года, в течение месяца администрация Кремля должна утвердить структуру и штатное расписание.

Цель управления – обеспечение деятельности президента России по вопросам приграничного сотрудничества. Также специалисты займутся выработкой направлений взаимодействия с государствами СНГ, подготовкой предложений по реализации совместных социально-экономических программ и проектов, координацией деятельности федеральных органов исполнительной власти в этой сфере, уточняется на сайте главы РФ.

Теги:
Владимир Путин, СНГ, Россия



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