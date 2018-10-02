Владимир Путин преобразовал управление по СНГ

Теперь ведомство называется Управлением по приграничному сотрудничеству, в течение месяца администрация Кремля должна утвердить структуру и штатное расписание.

ТАШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин преобразовал Управление по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией в Управление по приграничному сотрудничеству, сообщает РИА Новости.

Руководить ведомством продолжит Олег Говорун, который возглавляет его с 2013 года, в течение месяца администрация Кремля должна утвердить структуру и штатное расписание.

Цель управления – обеспечение деятельности президента России по вопросам приграничного сотрудничества. Также специалисты займутся выработкой направлений взаимодействия с государствами СНГ, подготовкой предложений по реализации совместных социально-экономических программ и проектов, координацией деятельности федеральных органов исполнительной власти в этой сфере, уточняется на сайте главы РФ.