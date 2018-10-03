Советником министра внешней торговли по вступлению в ВТО стал Йован Йекич

Это назначение - часть реализации Меморандума о взаимопонимании, подписанного с USAID в Вашингтоне 16 мая этого года.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Эксперт Агентства США по международному сотрудничеству (USAID) в области международного торгового права Йован Йекич назначен на должность советника министра внешней торговли Узбекистана по вопросам вступления в ВТО, сообщает пресс-служба Министерства внешней торговли Узбекистана.

Это назначение - часть реализации Меморандума о взаимопонимании, подписанного с USAID в Вашингтоне 16 мая этого года.

"Вступление Узбекистана в ВТО позволит существенно расширить географию экспорта, увеличить объёмы поставок в зарубежные страны. Как известно, вступление в ВТО является комплексным, трудным и длительным процессом и в этом контексте международный эксперт окажет нам содействие в ведении всесторонне взвешенного переговорного процесса по вступлению в ВТО в целях получения наибольших выгод от участия в организации", – прокомментировал назаначение глава Минвнешторга Жамшид Ходжаев.

Йован Йекич более 35 лет работает в сфере международного коммерческого права, защиты интеллектуальной собственности, таможенных правил и процедур, правового регулирования торговой политики, торговой и инвестиционной политики. В 2001-2017 годы консультировал правительства Азербайджана, Таджикистана, а также Сербии и Черногории по вопросам вступления в ВТО.

Основными направлениями деятельности Йована Йекича будет содействие в разработке меморандума, описывающего режим внешней торговли республики для дальнейшего представления в секретариат ВТО, подготовка предложений для внесения изменений в национальное законодательство республики в соответствии с нормами положений соглашений ВТО. Также он займется предложениями по присоединению республики к международным конвенциям и соглашениям и по проведению переговорного процесса вступления Узбекистана в ВТО. Йекич будет проводить семинары, круглые столы и тематические встречи по тактике и стратегии ведения торговых переговоров по вступлению в ВТО.