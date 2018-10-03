Советником министра внешней торговли по вступлению в ВТО стал Йован Йекич

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Эксперт Агентства США по международному сотрудничеству (USAID) в области международного торгового права Йован Йекич назначен на должность советника министра внешней торговли Узбекистана по вопросам вступления в ВТО, сообщает пресс-служба Министерства внешней торговли Узбекистана.
Это назначение - часть реализации Меморандума о взаимопонимании, подписанного с USAID в Вашингтоне 16 мая этого года.
"Вступление Узбекистана в ВТО позволит существенно расширить географию экспорта, увеличить объёмы поставок в зарубежные страны. Как известно, вступление в ВТО является комплексным, трудным и длительным процессом и в этом контексте международный эксперт окажет нам содействие в ведении всесторонне взвешенного переговорного процесса по вступлению в ВТО в целях получения наибольших выгод от участия в организации", – прокомментировал назаначение глава Минвнешторга Жамшид Ходжаев.
Йован Йекич более 35 лет работает в сфере международного коммерческого права, защиты интеллектуальной собственности, таможенных правил и процедур, правового регулирования торговой политики, торговой и инвестиционной политики. В 2001-2017 годы консультировал правительства Азербайджана, Таджикистана, а также Сербии и Черногории по вопросам вступления в ВТО.