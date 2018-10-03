15:39 03 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.46
  • EUR9492.35
  • USD8079.28
Поиск
Эксперт в области международного торгового права Йован Йекич

Советником министра внешней торговли по вступлению в ВТО стал Йован Йекич

Министерство внешней торговли Узбекистана
Политика
Получить короткую ссылку
56 0 0

Это назначение - часть реализации Меморандума о взаимопонимании, подписанного с USAID в Вашингтоне 16 мая этого года.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Эксперт Агентства США по международному сотрудничеству (USAID) в области международного торгового права Йован Йекич назначен на должность советника министра внешней торговли Узбекистана по вопросам вступления в ВТО, сообщает пресс-служба Министерства внешней торговли Узбекистана.

Это назначение - часть реализации Меморандума о взаимопонимании, подписанного с USAID в Вашингтоне 16 мая этого года.

"Вступление Узбекистана в ВТО позволит существенно расширить географию экспорта, увеличить объёмы поставок в зарубежные страны. Как известно, вступление в ВТО является комплексным, трудным и длительным процессом и в этом контексте международный эксперт окажет нам содействие в ведении всесторонне взвешенного переговорного процесса по вступлению в ВТО в целях получения наибольших выгод от участия в организации", – прокомментировал назаначение глава Минвнешторга Жамшид Ходжаев.

Йован Йекич более 35 лет работает в сфере международного коммерческого права, защиты интеллектуальной собственности, таможенных правил и процедур, правового регулирования торговой политики, торговой и инвестиционной политики. В 2001-2017 годы консультировал правительства Азербайджана, Таджикистана, а также Сербии и Черногории по вопросам вступления в ВТО.

Штаб-квартира Всемирной торговой организации ВТО
© WTO
Узбекистан проведет переговоры по вступлению в ВТО
Основными направлениями деятельности Йована Йекича будет содействие в разработке меморандума, описывающего режим внешней торговли республики для дальнейшего представления в секретариат ВТО, подготовка предложений для внесения изменений в национальное законодательство республики в соответствии с нормами положений соглашений ВТО. Также он займется предложениями по присоединению республики к международным конвенциям и соглашениям и по проведению переговорного процесса вступления Узбекистана в ВТО. Йекич будет проводить семинары, круглые столы и тематические встречи по тактике и стратегии ведения торговых переговоров по вступлению в ВТО.

 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Ovçu
    Под прицелом

    Браконьер, попытавшийся незаконно поохотиться на территории одного из азербайджанских заповедников, ранил егерей и сбежал.

  • Бокалы с алкоголем, архивное фото
    Запретов нет

    Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил отменить ограничения на продажу алкоголя по ночам.

  • Линии электропередачи
    Да будет свет!

    Российская компания "Россети" поможет Абхазии избежать энергодефицита, если будет создано совместное предприятие, заявил депутат.

  • Премьер-министр Никол Пашинян и вице-премьер Арарат Мирзоян на митинге перед зданием Парламента (2 октября 2018). Еревaн
    Я уйду!

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал скорую отставку с поста главы правительства.

  • Мужчина с чемоданом
    Голос издалека

    Приближающиеся выборы в Сейм Латвии обострили давнюю дискуссию о том, стоит ли давать право голоса тем, кто давно покинул страну.

  • Паром Regina Seaways
    Дым над водой

    В Балтийском море загорелось пассажирское судно под литовским флагом с 335 людьми на борту.

  • Джеордже Симион
    Персона нон грата

    Председателя румынской платформы "Acțiunea 2012" униониста Джеордже Симиона, ранее устроившего шоу на границе, выдворили из Молдовы.

  • Променад в Пирита
    Дороге быть!

    Попытки защитников природы остановить прокладку новой автотрассы в Таллинне закончились безрезультатно.

  • Восхождение на вершину Зилга-хох
    Пик Победы

    В честь Дня Победы и независимости Абхазии альпинисты из Южной Осетии совершила восхождение на одну из самых высоких вершин республики.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Сенаторы во время перерыва
От Иноятова до Куранбаева, или Один день в Сенате Олий Мажлиса
Разгрузка в аэропорту
После такого вы ни за что не сдадите свой чемодан в багаж
Узбекско-индийские отношения в политике, экономике и гуманитарной сфере
Не только Тадж-Махал: что связывает Индию и Узбекистан

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054