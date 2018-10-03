Узбекистан ратифицировал Парижское соглашение по климату

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О ратификации Парижского соглашения".
Текст документа опубликован в газете парламента и правительства страны "Народное слово".
В конце сентября этого года законодательная (нижняя) палата парламента приняла закон, затем его одобрил Сенат.
Узбекистан присоединился к Парижскому соглашению ООН по климату от 12 декабря 2015 года в апреле 2017 года.
Первое глобальное соглашение по климату (Парижское соглашение) определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа.
Договор уже ратифицировали 170 стран, обязавшиеся принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.