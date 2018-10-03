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Визит вице-президента Международной организации уголовной полиции-Интерпол в МВД Республики Узбекистан

Узбекистан и Россия обсудили борьбу с преступностью в рамках Интерпола

© МВД Республики Узбекистан
Политика
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Глава российского бюро организации в МВД Александр Прокопчук и представитель МВД РФ в Узбекистане Евгений Федотов отметили высокую эффективность совместной работы.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik.  В Министерстве внутренних дел Узбекистана встретились вице-президент Интерпола, глава российского бюро организации Александр Прокопчук и представитель МВД РФ в Узбекистане Евгений Федотов, сообщает пресс-служба МВД РУ.

Стороны отметили, что Интерпол способствует сотрудничеству полицейских служб разных стран и повышает эффективность совместной работы.

Визит вице-президента Международной организации уголовной полиции-Интерпол в МВД Республики Узбекистан
© МВД Республики Узбекистан
Визит вице-президента Международной организации уголовной полиции-Интерпол в МВД Республики Узбекистан

"В ходе встречи обсуждены вопросы деятельности Международной организации уголовной полиции-Интерпола, представляющие взаимный интерес, а также отдельные аспекты двустороннего сотрудничества правоохранительных органов России и Узбекистана по каналам Интерпола в целях дальнейшего укрепления взаимодействия в борьбе с транснациональной преступностью", - уточняется в сообщении.

Международная организация уголовной полиции (МОУП) Интерпол – это крупнейшая в мире организации по борьбе с преступностью, сегодня в нее входят 182 государства. Национальное центральное бюро Интерпола Узбекистана было создано в ноябре 1994 года.

Теги:
Интерпол, МВД, Узбекистан



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