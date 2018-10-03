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Президент Российской Федерации В.В. Путин

Владимир Путин предложил смягчить статью об экстремизме

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
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Согласно законопроекту, уголовная ответственность будет наступать только если нарушение совершено более одного раза за год.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин предложил смягчить наказание по статье 282 Уголовного кодекса об экстремизме, сообщает РИА Новости.

Согласно законопроекту, который глава РФ внес в Госдуму, уголовная ответственность будет наступать только если нарушение совершается более одного раза за год.

Эта инициатива принята исключить случаи наказания для тех, кто не преследовал цель подорвать конституционный строй и представляет угрозу для государства и общества.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Доброе дело: Мирзиёев помиловал 260 заключенных ко Дню независимости

Сегодня экстремизм в России карается штрафом от 300 до 500 тысяч рублей либо принудительными работами на срок до четырех лет либо лишением свободы до пяти лет.

В конце августа ко Дню независимости республики президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о помиловании 261 заключенного. Более 130 из них ранее участвовали в деятельности запрещенных организаций, пятеро – старше 60 лет.

Кроме того, в сентябре в Узбекистане помиловали бывшего афганского террориста Абдулхамида Мухаммада Хасана, он успел отбыть срок в 13 лет из назначенных 16. В интервью журналистам мужчина заявил, что полностью осознал свои действия, поблагодарил президента и пообещал, что больше никогда не будет "заниматься такими делами".

Теги:
закон, Экстремизм, Россия, Владимир Путин



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