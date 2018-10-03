Узбекистан и Корея договорились о строительстве гостиниц в Ташкенте

Каждый месяц растет количество совместных проектов в социальной, промышленной, туристической и других сферах.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Представители хокимията Ташкента встретились с корейской делегацией, сообщает пресс-служба администрации.

Южную Корею представляли сотрудники компаний Hyundai Dia Hausys, Segi Century, Sunjin E&A, Suwan TPL Co.,Ltd.

"В данный момент у нас большой поток туристов и мы хотим построить множество гостиниц, а также реконструировать дороги", - заявил представитель столичной администрации, комментируя совместные с Кореей планы.

Со стороны Кореи инициативы поддержал исполнительный директор компании Hyundai DIA Hausys Ltd Джун Ву Джунг

Кроме того, представители корейской логистической и консалтинговой компании Suwan TPL Co.Ltd заявили о заинтересованности в партнерстве с Узбекистаном в сфере экспорта узбекской алкогольной продукции.