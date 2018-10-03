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Хоким Юнусабадского района Рахманбек Усманов

Хокимом Юнусабадского района стал Рахманбек Усманов

Пресс-служба хокимията Ташкента
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (241)
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До апреля 2018 года он 7 лет занимал должность главы Ташкента, на этом посту его сменил Джахонгир Артыкходжаев.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Новым хокимом Юнусабадского района стал экс-глава Ташкента Рахманбек Джахангирович Усманов, сообщает пресс-служба хокимията.

Он родился в 1960 году в Ташкенте, в 1982-м окончил Ташкентский автодорожный институт по специальности инженер-механик.

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© Хокимият Ташкента
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"Ранее работал первым заместителем председателя руководителя Агентства автомобильного транспорта (с апреля 2018 года),  хокимом Яккасарайского района столицы (2003-2005) и первым заместителем хокима Мирзо-Улугбекского района (2001-2003)", - говорится в сообщении.

С 2011 года по конец апреля 2018 года Усманов возглавлял администрацию Ташкента, пока его не сменил на этом посту Джахонгир Артыкходжаев.

В сентябре в Юнусабадском районе Ташкента разразился крупный скандал – хокима Бахтиёра Абдусаматова СГБ задержала при получении взятки, предположительно, за выделение земельных участков. Его задержали в собственном кабинете.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (241)
Теги:
Юнусабадский район, хоким, Ташкент



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