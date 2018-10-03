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Пресс-секретарь президента Узбекистана Комил Алламжонов

Уволен пресс-секретарь президента Узбекистана Комил Алламжонов

Фото: пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Пресс-секретарь президента Узбекистана Комил Алламжонов освобожден от занимаемой должности, соответствующее решение принял глава государства Шавкат Мирзиёев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

О причинах такого решения, а также о том, кто займет его место пока не сообщается.

На странице Алламжонова в Facebook пока нет никакой информации, которая подтверждала бы или опровергала это сообщение. Последние публикации посвящены визиту Шавката Мирзиёева в Индию.

Комил Алламжонов возглавил пресс-служб президента республики в декабре прошлого года, сменив на этом посту прежнего пресс-секретаря главы государства Асаджона Ходжаева.




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