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Шавкат Мирзиёев 3 октября провел совещание, посвященное глубокому анализу состояния дел в электроэнергетике

Мирзиёев: АЭС станет "революцией" в энергетике Узбекистана через 10 лет

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Глава республики провел совещание, посвященное глубокому анализу состояния дел в электроэнергетике, определению дополнительных мер по развитию отрасли.

ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik. Строительство атомной электростанции в Узбекистане станет революционным решением для энергической отрасли страны через 8-10 лет, сейчас нужно продолжить развитие традиционных видов генерации электричества, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев.

Глава государства провел совещание, посвященное глубокому анализу состояния дел в электроэнергетике, определению дополнительных мер по развитию отрасли.

"Введение в строй атомной электростанции станет революционным решением в сокращении расхода топлива, однако на это понадобится еще 8-10 лет. Поэтому необходимо скорее устранить имеющиеся проблемы и кардинально развивать отрасль, самое важное, обеспечить заметные положительные изменения в этой системе в короткие сроки", - заявил Мирзиёев.

На совещании глава государства определил задачи по требуемым мерам создания дополнительных мощностей для выработки 12,5 тысячи мегаватт к 2030 году. В частности, Госкомитету по инвестициям страны и АО "Узбекэнерго" поручено принять меры по строительству парогазовых и газотурбинных установок мощностью 3,9 тысячи МВт, угольных ТЭС, солнечных и ветряных электростанций в городе Ангрене в Ташкентской области и в Сурхандарьинской области.

По данным официальной статистики, производство электроэнергии в Узбекистане в 2017 году увеличилось на 2,9% - до 60,7 миллиарда кВт.ч. В том числе электростанции АО "Узбекэнерго" произвели 52,1 миллиарда кВт.ч. Сейчас в энергосистеме Узбекистана действуют 48 электростанций общей мощностью более 12,4 тысячи МВт, в том числе общая мощность 10 тепловых электростанций АО "Узбекэнерго" - 10,6 тысячи МВт. Оставшаяся часть электроэнергии вырабатывается ГЭС, входящими в структуру АО "Узбекгидроэнерго", и автономными тепловыми электростанциями промышленных предприятий. По данным Исламского банка развития, общие потери в энергосистеме Узбекистана оцениваются в 35% в год из-за устаревшей инфраструктуры, отсутствия эффективного контроля и потребительских потерь.

Напомним, в начале сентября этого года глава российского кабмина Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве на территории республики АЭС. В начале июля пресс-служба президента Узбекистана сообщала, что с госкорпорацией "Росатом" достигнуто соглашение о строительстве АЭС в республике. Комплекс будет состоять из двух энергоблоков поколения "три плюс" с реакторными установками ВВЭР-1200.

В конце мая 2018 года Узбекистан также предложил России построить АЭС в Навоийской области. Планируется, что станция может быть построена в 2028 году.




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