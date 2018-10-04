У хокима Ташкента — три новых заместителя

ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik. В Ташкенте назначены два первых заместителя и заместитель хокима города, сообщается на странице хокимията в Facebook.
Первым заместителем хокима Ташкента по вопросам экономики и предпринимательства стал Шерзод Хаджизадаев. Ранее он работал заместителем председателя Центрального банка. Пост заместителя хокима Ташкента по вопросам экономики и предпринимательства с мая этого года занимал Кахрамон Арипов.
В должности заместителя хокима — начальника Управления по эксплуатации каналов и благоустройству прилегающих к ним территорий города Ташкента — утвержден Хаёт Иногамов, работавший ранее первым заместителем директора Дирекции по строительству Международного делового центра Tashkent City при кабинете министров Узбекистана.