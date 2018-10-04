У хокима Ташкента — три новых заместителя

О назначениях стало известно на собрании под председательством премьер-министра Абдуллы Арипова.

ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik. В Ташкенте назначены два первых заместителя и заместитель хокима города, сообщается на странице хокимията в Facebook.

Первым заместителем хокима Ташкента по вопросам экономики и предпринимательства стал Шерзод Хаджизадаев. Ранее он работал заместителем председателя Центрального банка. Пост заместителя хокима Ташкента по вопросам экономики и предпринимательства с мая этого года занимал Кахрамон Арипов.

Пресс-служба хокимията Ташкента Главой Юнусабадского района назначен бывший хоким Ташкента Усманов

Даврон Хидоятов назначен первым заместителем хокима Ташкента по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций. Эта должность была введена указом президента от 17 августа "О правовом эксперименте по внедрению особого порядка управления в городе Ташкенте". С апреля 2017 года он работал на посту и.о. хокима Чиланзарского района.

В должности заместителя хокима — начальника Управления по эксплуатации каналов и благоустройству прилегающих к ним территорий города Ташкента — утвержден Хаёт Иногамов, работавший ранее первым заместителем директора Дирекции по строительству Международного делового центра Tashkent City при кабинете министров Узбекистана.