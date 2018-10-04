Медведев приедет на совет глав кабминов ШОС 11-12 октября в Душанбе

Повестка заседания включает вопросы развития торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия в рамках ШОС.

ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев примет участие в совете глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое состоится 11-12 октября в Душанбе, сообщили в пресс-службе правительства.

Повестка заседания включает вопросы развития торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия в рамках ШОС. Главы делегаций Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана обсудят реализацию программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества, работу делового совета и межбанковского объединения ШОС.

Главы правительств также примут ряд решений по различным аспектам функционирования организации, в том числе утвердят ее бюджет на 2019 год, примут совместное коммюнике. Затем состоится заседание совета глав правительств в расширенном составе с участием делегаций государств-наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС.

На полях совета глав правительств ШОС Дмитрий Медведев проведет несколько двусторонних встреч с зарубежными партнерами.