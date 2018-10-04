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В ВолГУ начал работу Российско-Узбекский молодежный форум

Российско-узбекский молодежный форум проходит в трех городах РФ

© Волгоградский государственный университет
Политика
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Утром в четверг мероприятие стартовало в Волгоградском государственном университете, параллельно встречи проводятся в Астрахани и Москве.

ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik. В Москве, Астрахани и Волгограде стартовал III Международный российско-узбекский молодежный форум, сообщается на странице "ВКонтакте" Волгоградского государственного университета.

Во главе узбекистанской делегации в Волгограде – заместитель хокима Самаркандской области по вопросам молодежной политики Рустам Кобилов.

В ВолГУ начал работу Российско-Узбекский молодежный форум
© Волгоградский государственный университет
В ВолГУ начал работу Российско-Узбекский молодежный форум

"Российской-узбекское сотрудничество – это стратегическое партнерство, которое опирается на многолетние традиции. Наш форум – это отличный пример диалога между странами, площадка, которая послужит укреплению дружбы. Мы благодарны Волгограду и ВолГУ за теплый прием", - заявил он.

В форуме принимают участие представители молодежных и общественных объединений, ученые, руководители различных органов власти, блогеры.

Теги:
Узбекистан, молодежный форум, форум, Россия



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