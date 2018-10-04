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Грузовики на границе

Туркменистан пропустил застрявшие на границе фуры с грузом для Таджикистана

© Sputnik / Владимир Корнев
Политика
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Машины не пропускали с конца августа, Минтранс Таджикистана рекомендовал водителям добираться альтернативными маршрутами.

ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik. Туркменистан снова начал пропускать фуры с грузом для Таджикистана, сообщает Sputnik Таджикистан.

Пересечь границу разрешили машинам, остановленным на границе с Туркменистаном в конце августа.

Разрешение на проезд в конце августа не смогли получить десятки грузовиков.

Пробка из фур на границе
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
На границе Туркменистана застряли фуры, следующие в Таджикистан

Водители на ирано-туркменской границе заявляли, что не знают причину запрета, а Минтранс Таджикистана рекомендовал им пользоваться обходными путями – доехать до Баку, оттуда через Каспийское море к порту Актау в Казахстан и через Казахстан и Узбекистан в итоге добраться до Таджикистана.

В сентябре в Ашхабаде сообщили, что меры по запрету приняли из соображений безопасности. Особенно власти Туркменистана обеспокоены наркотрафиком.

Теги:
фуры, Таджикистан, Туркменистан



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