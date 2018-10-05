В Узбекистане создадут единую электронную базу избирателей

Власти намерены внедрить современные информационные технологии в избирательный процесс на территории всей страны.

ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. В Узбекистане внедряют информационные технологии в избирательный процесс, сообщается в постановлении президента, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел.

В первую очередь власти намерены создать единую электронную базу граждан-избирателей – туда войдут адреса их постоянного и временного места жительства.

"Принять предложение Центральной избирательной комиссии, Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, Министерства внутренних дел и Государственного комитета Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру о внедрении в избирательный процесс на всей территории страны Информационной системы управления избирательным процессом и использовании ЕЭСИ", - уточняется в документе.

Ведомства должны собрать всю необходимую информацию до 1 апреля 2019 года.