Узбекистан договорился с Азербайджаном о совместной борьбе с преступностью

Министерства внутренних дел двух стран подписали протокол о взаимодействии и обеспечении правопорядка на 2019-2020 год.

ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Министерства внутренних дел Узбекистана и Азербайджана подписали протокол о взаимодействии в борьбе с преступностью и обеспечении правопорядка на 2019-2020 год, сообщает пресс-служба МВД РУ.

Первое совещание рабочих групп под председательством представителей сторон - Даврона Назармухамедова и Вилаята Эйвазова состоялось в четверг.

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"В ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние и дальнейшие перспективы деятельности подразделений сторон по обмену информацией в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом и незаконной миграцией, о сотрудничестве в сфере борьбы с общеуголовной преступностью и разыскной деятельности, состояние взаимодействия подразделений сторон по линии обеспечения безопасности на транспорте, пути его совершенствования", - уточняется в сообщении.

Кроме того, они обменялись мнениями и опытом. В ближайшие дни азербайджанская делегация намерена ознакомиться с обеспечением правопорядка на туристических объектах в Самарканде.