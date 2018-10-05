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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Президент Узбекистана поздравил с днем рождения таджикского коллегу Рахмона

© Пресс-служба президента Таджикистана.
Политика
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Главы двух стран также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и желания обеих сторон по укреплению дружбы.

ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев искренне поздравил с днем рождения Эмомали Рахмона, сообщает Sputnik Таджикистан.

Он позвонил таджикскому коллеге, лидеры двух стран обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества на всех уровнях, а также итоги взаимных государственных визитов, подписание новых документов и желания по укреплению дружбы и добрососедства.

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© Пресс-служба президента Таджикистана.
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По итогам беседы стороны выразили готовность вывести узбекско-таджикские отношения на качественно новый уровень, который будет отвечать интересам народов двух стран.

В пятницу, 5 октября, лидеру Таджикистана Эмомали Рахмону исполнилось 66 лет, он родился в 1952 году в поселке Дангара Кулябской области Таджикской ССР.

Пост президента Рахмон занял осенью 1994 года. Среди его основных достижений – завершение гражданской войны и достижение прочного мира в республике, размещение российской военной базы на территории Таджикистана, вступление в ШОС и ОДКБ.

Теги:
сотрудничество, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон



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