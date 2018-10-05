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Общий вид на Париж

Шавкат Мирзиёев посетит Францию 8-9 октября

AFP / FRANCOIS GUILLOT
Политика
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В ходе визита запланированы переговоры глав двух государств, встречи с руководством Парламента, представителями ведущих компаний и финансовых институтов Франции.

ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев  8-9 октября этого года по приглашению Эммануэля Макрона посетит Францию с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы республики.

В ходе визита запланированы переговоры глав двух государств, встречи с руководством Парламента, представителями ведущих компаний и финансовых институтов Франции.

"В повестку дня узбекско-французского саммита включены вопросы дальнейшего развития политического диалога, расширения практического сотрудничества в торгово-экономической и финансовой сферах, совместной реализации инвестиционных проектов в различных отраслях, а также активизации культурно-гуманитарного обмена", - говорится в сообщении.

Вид на Париж
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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По итогам встреч и переговоров запланирована подписание более 10 межправительственных  и межведомственных документов, включая соглашения  о взаимодействии в сферах экономики и финансов, транспорта, туризма, экологии, культуры и искусства, программу сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами  и другие.

Мирзиёев также встретится с Генеральным директором Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры Одри Азуле. Они обсудят перспективы углубления партнерства между Узбекистаном и ЮНЕСКО, а также примут совместный План действий на 2018-2021 годы.




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