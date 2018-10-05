Шавкат Мирзиёев посетит Францию 8-9 октября

В ходе визита запланированы переговоры глав двух государств, встречи с руководством Парламента, представителями ведущих компаний и финансовых институтов Франции.

ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8-9 октября этого года по приглашению Эммануэля Макрона посетит Францию с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы республики.

В ходе визита запланированы переговоры глав двух государств, встречи с руководством Парламента, представителями ведущих компаний и финансовых институтов Франции.

"В повестку дня узбекско-французского саммита включены вопросы дальнейшего развития политического диалога, расширения практического сотрудничества в торгово-экономической и финансовой сферах, совместной реализации инвестиционных проектов в различных отраслях, а также активизации культурно-гуманитарного обмена", - говорится в сообщении.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Глобализм по-французски: о чем будут говорить Макрон и Мирзиёев в Париже

По итогам встреч и переговоров запланирована подписание более 10 межправительственных и межведомственных документов, включая соглашения о взаимодействии в сферах экономики и финансов, транспорта, туризма, экологии, культуры и искусства, программу сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами и другие.

Мирзиёев также встретится с Генеральным директором Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры Одри Азуле. Они обсудят перспективы углубления партнерства между Узбекистаном и ЮНЕСКО, а также примут совместный План действий на 2018-2021 годы.