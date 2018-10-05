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От магазина до заводов: "Узбекнефтегаз" продаст 156 непрофильных объектов

Пресс-служба компании "Узбекнефтегаз"
Политика
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Большинство выставленных на продажу активов - готовый бизнес, не требующим дополнительного вложения средств.

ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. "Узбекнефтегаз" выставит на публичные торги для реализации в частную собственность 156 объектов, расположенных в различных регионах Узбекистана находящихся сейчас на балансе организаций нефтегазовой отрасли, сообщили в пресс-службе.

На продажу выставят интенсивные сады, садоводческие хозяйства, цеха по переработке молочной продукции, животноводческие комплексы, цеха по переработке мяса и производству колбасных изделий, рыбные хозяйства, теплицы, птицефабрики, подсобные хозяйства, пчеловодческие хозяйства, цеха по производству кондитерских изделий, холодильное оборудование.

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Пресс-служба "Узбекнефтегаза"
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Среди реализуемых объектов автозаправочные станции, сервисные центры по освидетельствованию и установке газобаллонного оборудования, здание цехов по ремонту электрооборудования, швейные цеха, зоны и дома отдыха, профилактории, жилые дома (незавершенное строительство), магазины и торговые ряды, а также ряд предприятий, в том числе текстильных.

На публичные торги представят административные здания, спорткомплексы, гостиницы и общежития, поликлиники, здания молодежного центра, магазинов, складов, комплекс по разведению и подготовке племенных лошадей.

"Важно отметить, что большинство выставленных на продажу активов являются готовым бизнесом, не требующим дополнительного вложения средств, чем они особо ценны для региональных предпринимателей. Также их реализация новым собственникам будет способствовать обеспечению дополнительных рабочих мест в областях Узбекистана", - считают в компании.

Перечень реализуемых объектов представлен на сайте компании в разделе "Реализация активов".




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