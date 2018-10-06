Для граждан Франции Шавкат Мирзиёев ввел безвизовый режим

Указом президента Шавката Мирзиёева от 4 октября для граждан Франции установлен безвизовый режим въезда в Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 6 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с 5 октября ввел безвизовый режим для граждан Франции.

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Госкомитета по туризму республики.

"Указом президента Шавката Мирзиёева от 4 октября для граждан Франции установлен безвизовый режим въезда в Узбекистан. Указ вступил в силу с 5 октября", - говорится в сообщении.

Это решение принято в целях создания наиболее благоприятных условий для развития международных отношений между Узбекистаном и Францией, способствующих культурному, научному, образовательному обмену между странами, улучшающих инвестиционный климат и положительно влияющих на развитие туристского потенциала страны, добавили в Госкомтуризма.

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В феврале Мирзиёев подписал указ о введении с 10 февраля безвизового режима для граждан Израиля, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура, Турции и Японии, а также упрощенного порядка оформления туристических виз для граждан 39 стран, куда входили французские туристы. Безвизовый режим установлен Узбекистаном также со странами СНГ и Грузией.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8-9 октября этого года по приглашению Эммануэля Макрона посетит Францию с официальным визитом. В ходе визита запланированы переговоры глав двух государств, встречи с руководством Парламента, представителями ведущих компаний и финансовых институтов Франции.