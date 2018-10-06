13:06 06 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.46
  • EUR9492.35
  • USD8079.28
Поиск
Портфель с документами

Главой одного из филиалов GM Uzbekistan стал руководитель российской компании

Sputnik / Владимир Федоренко
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (242)
96 0 0

Директора автосалона в Намангане уволили за многочисленные нарушения. Его место занял Зохид Камалов, ранее занимавший должность гендиректора российской холдинговой компании "Армада".

ТАШКЕНТ, 6 окт - Sputnik. По итогам выездной проверки деятельности дилерского предприятия ООО "Наманган Автотеххизмат" по реализации автомобилей были выявлены многочисленные нарушения и грубые ошибки в работе с клиентами.  

Как сообщает пресс-служба компании GM Uzbekistan, были обнаружены нарушения в области обеспечения системной работы по реализации автомобилей, четкому соблюдению условий проводимых акций, ненадлежащему и своевременному информированию клиентов, отсутствию надлежащих условий для комфортного пребывания клиентов.

Как делают автомобили GM Uzbekistan
© Новости Узбекистана
Сразу 10 ключевых руководителей на GM Uzbekistan лишились должностей

Кроме того, была выявлена коррупционная составляющая в работе сотрудников, постоянные сбои в работе call-центра, а также факты наличия уже реализованных автомобилей, хранящихся на складе автосалона, и наличия ряда оформленных договоров без участия самих клиентов. 

GM Uzbekistan устранила очередное ограничение при покупке авто >>>

"В результате проверки был уволен председатель правления данного предприятия и на его место был назначен новый руководитель - Камалов Зохид Рустамович, который должен устранить все имеющиеся ошибки и вывести работу дилерского центра на должный уровень качества и сервиса", - говорится в сообщении компании.

Ранее Зохид Камалов занимал должность генерального директора российской холдинговой компании «Армада».

Все документы, обнаруженные в ходе проверки, переданы сотрудникам правоохранительных органов Наманганской области для дальнейшей экспертизы.

GM Uzbekistan отменяет продажу авто через дилерский центр >>>

Напомним, на прошлой неделе стало известно о кадровых изменениях, произошедших на заводе GM Uzbekistan в Асаке. Десять руководителей автозавода лишились своих должностей за то, что "вводили производство в стагнацию и убыток".

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (242)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • В столице стартовала выставка DigiTech (5 октября 2018). Ереван
    Внимание на дорогу

    Армянские разработчики совершенствуют "умные" системы для автомобилей. Новую модель представили на выставке в Ереване.

  • Учения антитеррористического отряда Омега
    Я не хочу домой

    В Латвии впервые проведена операция по спасению заложника на воде –освободили латвийца, которого против его воли везли на яхте из Швеции на родину.

  • Железная дорога
    На новые рельсы

    В Каунасском районе Литвы завершилось строительство участка железнодорожной магистрали Rail Baltica.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Международная туристическая ярмарка в Ташкенте
Восток — дело яркое: чем порадовала Международная туристическая ярмарка
Арина Шарапова: Узбекистан правильно использовал богатый потенциал прошлого
Арина Шарапова: Узбекистан ушел далеко вперед, и это здорово
Система автофиксации нарушений ПДД - за что будут штрафовать
Берегитесь, вас снимают: какие нарушения регистрируют камеры в Ташкенте

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054