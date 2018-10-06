Главой одного из филиалов GM Uzbekistan стал руководитель российской компании

ТАШКЕНТ, 6 окт - Sputnik. По итогам выездной проверки деятельности дилерского предприятия ООО "Наманган Автотеххизмат" по реализации автомобилей были выявлены многочисленные нарушения и грубые ошибки в работе с клиентами.
Как сообщает пресс-служба компании GM Uzbekistan, были обнаружены нарушения в области обеспечения системной работы по реализации автомобилей, четкому соблюдению условий проводимых акций, ненадлежащему и своевременному информированию клиентов, отсутствию надлежащих условий для комфортного пребывания клиентов.
Кроме того, была выявлена коррупционная составляющая в работе сотрудников, постоянные сбои в работе call-центра, а также факты наличия уже реализованных автомобилей, хранящихся на складе автосалона, и наличия ряда оформленных договоров без участия самих клиентов.
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"В результате проверки был уволен председатель правления данного предприятия и на его место был назначен новый руководитель - Камалов Зохид Рустамович, который должен устранить все имеющиеся ошибки и вывести работу дилерского центра на должный уровень качества и сервиса", - говорится в сообщении компании.
Ранее Зохид Камалов занимал должность генерального директора российской холдинговой компании «Армада».
Все документы, обнаруженные в ходе проверки, переданы сотрудникам правоохранительных органов Наманганской области для дальнейшей экспертизы.
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Напомним, на прошлой неделе стало известно о кадровых изменениях, произошедших на заводе GM Uzbekistan в Асаке. Десять руководителей автозавода лишились своих должностей за то, что "вводили производство в стагнацию и убыток".