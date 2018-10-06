Мирзиёев усилил ответственность за неисполнение поручений

В пятницу Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по дальнейшему укреплению исполнительской дисциплины в государственных органах и организациях».

ТАШКЕНТ, 6 окт - Sputnik. Шавкат Мирзиёев 5 октября подписал постановление о дальнейшем укреплению исполнительской дисциплины в государственных органах и организациях, сообщает УзА.

Министерства, ведомства и органы исполнительной власти теперь должны вносить все данные и отчеты в электронную систему исполнительной дисциплины «Ijro.gov.uz», все совещания будут проводиться только после взаимодействия с ней.

"В настоящее время кабинетом министров и Счетной палатой Республики Узбекистан в тестовом режиме ведется системный контроль посредством системы "Ijro.gov.uz" за полнотой и своевременностью исполнения более 2 800 актов и поручений Президента Республики Узбекистан", - уточняется в сообщении.

Указанные два ведомства, а также Генпрокуратура должны установить строгий контроль за исполнением поручений президента и не допускать формальное отношение.