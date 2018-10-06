19:18 06 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.46
  • EUR9492.35
  • USD8079.28
Поиск

МВД Узбекистана и Кыргызстана будут вместе бороться с преступностью

© Фото: пресс-служба МВД Кыргызстана
Политика
Получить короткую ссылку
19 0 0

В Чолпон-Ате завершилось первое совместное совещание министров внутренних дел приграничных государств Центральной Азии.

ТАШКЕНТ, 6 окт - Sputnik. Министры внутренних дел государств Центральной Азии – Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана – провели первое расширенное совместное совещание в Кыргызском городе Чолпон-Ата.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Кыргызской Республики.

© Фото: пресс-служба МВД Кыргызстана
Первое совместное совещание глав МВД государств Центральной Азии

Цель встречи - выстраивание регионального сотрудничества ради благополучия народов Центрально-Азиатских стран, обновление и активизация дружественных и добрососедских отношений, которые были озвучены в ходе первой консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Астане.

Делегацию Узбекистана представлял министр внутренних дел генерал-майор милиции Бобожонов Пулат Раззакович, а также главы УВД Андижанской, Наманганской, Ферганской областей республики.

© Фото: пресс-служба МВД Кыргызстана
Делегация Узбекистана приняла участие в совместном совещании глав МВД государств Центральной Азии

Стороны обсудили расширенные взаимовыгодные вопросы отношений между странами, в том числе в борьбе с организованной преступностью, угрозами современного мира, обмена опытом в борьбе с распространением синтетических наркотиков и психоактивных веществ через интернет ресурсы и применения электронных систем перечисления денежных средств, а также активизации взаимодействия в борьбе с киберэкстремизмом и кибертерроризмом, взаимодействие органов внутренних дел в обеспечении общественного порядка и безопасности в приграничных районах республик.

По итогам встречи был подписан совместный Протокол заседания министерств внутренних дел государств Центральной Азии. Состоялось также подписание других документов о взаимодействии.

Кроме этого, в рамках работы заседания министры внутренних дел двух стран Кыргызстана и Узбекистана подписали совместный план о взаимодействии в сфере борьбы с организованной преступностью, обмена опытом в сфере противодействия проявлениям экстремизма и терроризма, взаимодействии в обеспечении общественного порядка и безопасности в приграничных районах.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • В столице стартовала выставка DigiTech (5 октября 2018). Ереван
    Внимание на дорогу

    Армянские разработчики совершенствуют "умные" системы для автомобилей. Новую модель представили на выставке в Ереване.

  • Учения антитеррористического отряда Омега
    Я не хочу домой

    В Латвии впервые проведена операция по спасению заложника на воде –освободили латвийца, которого против его воли везли на яхте из Швеции на родину.

  • Железная дорога
    На новые рельсы

    В Каунасском районе Литвы завершилось строительство участка железнодорожной магистрали Rail Baltica.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Прекрасная химера: южнокорейская художница создает оптические иллюзии на собственном теле
Девушка-космос: художница превращает свое тело в сюрреалистические картины
Участница популярного британского реалити-шоу Celebrity Big Brother попала в неловкую ситуацию
На глазах у всех: у участницы телешоу слетела юбка в прямом эфире
Система автофиксации нарушений ПДД - за что будут штрафовать
Берегитесь, вас снимают: какие нарушения регистрируют камеры в Ташкенте

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054