МВД Узбекистана и Кыргызстана будут вместе бороться с преступностью

ТАШКЕНТ, 6 окт - Sputnik. Министры внутренних дел государств Центральной Азии – Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана – провели первое расширенное совместное совещание в Кыргызском городе Чолпон-Ата.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Кыргызской Республики.

© Фото: пресс-служба МВД Кыргызстана Первое совместное совещание глав МВД государств Центральной Азии

Цель встречи - выстраивание регионального сотрудничества ради благополучия народов Центрально-Азиатских стран, обновление и активизация дружественных и добрососедских отношений, которые были озвучены в ходе первой консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Астане.

Делегацию Узбекистана представлял министр внутренних дел генерал-майор милиции Бобожонов Пулат Раззакович, а также главы УВД Андижанской, Наманганской, Ферганской областей республики.

© Фото: пресс-служба МВД Кыргызстана Делегация Узбекистана приняла участие в совместном совещании глав МВД государств Центральной Азии

Стороны обсудили расширенные взаимовыгодные вопросы отношений между странами, в том числе в борьбе с организованной преступностью, угрозами современного мира, обмена опытом в борьбе с распространением синтетических наркотиков и психоактивных веществ через интернет ресурсы и применения электронных систем перечисления денежных средств, а также активизации взаимодействия в борьбе с киберэкстремизмом и кибертерроризмом, взаимодействие органов внутренних дел в обеспечении общественного порядка и безопасности в приграничных районах республик.

По итогам встречи был подписан совместный Протокол заседания министерств внутренних дел государств Центральной Азии. Состоялось также подписание других документов о взаимодействии.

Кроме этого, в рамках работы заседания министры внутренних дел двух стран Кыргызстана и Узбекистана подписали совместный план о взаимодействии в сфере борьбы с организованной преступностью, обмена опытом в сфере противодействия проявлениям экстремизма и терроризма, взаимодействии в обеспечении общественного порядка и безопасности в приграничных районах.