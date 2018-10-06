Новых хокимов назначили в Чиланзарском и Яккасарайском районах Ташкента

Исполняющим обязанности главы Яккасарайского района стал Бахтиёр Шамуратов, он сменил Сарвара Махаметова, которого перевели в Чиланзарский район.

ТАШКЕНТ, 6 окт - Sputnik. В Ташкенте назначили двух новых хокимов – главу Яккасарайского района Сарвара Махаметова сменил Бахтиёр Шамуратов, сообщается на странице хокимията в Facebook.

При этом Махаметов теперь возглавляет Чиланзарский район, он сменил Даврона Хидоятова, который на этой неделе получил должность первого заместителя хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева.

© Пресс-служба хокимията г. Ташкент. Бахтиёр Шамуратов получил новый пост

В четверг посты заместителей хокима столицы, помимо Хидоятова, получили Шерзод Хаджизадаев и Хаёт Иногамов. Первый до этого возглавлял Центральный банк, а второй работал первым заместителем директора Дирекции по строительству Международного делового центра Tashkent City при кабинете министров Узбекистана. Теперь он займется эксплуатацией каналов и благоустройством прилегающих к ним территорий в Ташкенте.