19:18 06 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.46
  • EUR9492.35
  • USD8079.28
Поиск
Рукопожатие

Новых хокимов назначили в Чиланзарском и Яккасарайском районах Ташкента

CC0 / pixabay
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (243)
14 0 0

Исполняющим обязанности главы Яккасарайского района стал Бахтиёр Шамуратов, он сменил Сарвара Махаметова, которого перевели в Чиланзарский район.

ТАШКЕНТ, 6 окт - Sputnik. В Ташкенте назначили двух новых хокимов – главу Яккасарайского района Сарвара Махаметова сменил Бахтиёр Шамуратов, сообщается на странице хокимията в Facebook.

При этом Махаметов теперь возглавляет Чиланзарский район, он сменил Даврона Хидоятова, который на этой неделе получил должность первого заместителя хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева.

Бахтиёр Шамуратов получил новый пост
© Пресс-служба хокимията г. Ташкент.
Бахтиёр Шамуратов получил новый пост

В четверг посты заместителей хокима столицы, помимо Хидоятова, получили Шерзод Хаджизадаев и  Хаёт Иногамов. Первый до этого возглавлял Центральный банк, а второй работал  первым заместителем директора Дирекции по строительству Международного делового центра Tashkent City при кабинете министров Узбекистана. Теперь он займется эксплуатацией каналов и благоустройством прилегающих к ним территорий в Ташкенте.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (243)
Теги:
назначение, Хокимият Ташкента, хоким



Главные темы

Орбита Sputnik

  • В столице стартовала выставка DigiTech (5 октября 2018). Ереван
    Внимание на дорогу

    Армянские разработчики совершенствуют "умные" системы для автомобилей. Новую модель представили на выставке в Ереване.

  • Учения антитеррористического отряда Омега
    Я не хочу домой

    В Латвии впервые проведена операция по спасению заложника на воде –освободили латвийца, которого против его воли везли на яхте из Швеции на родину.

  • Железная дорога
    На новые рельсы

    В Каунасском районе Литвы завершилось строительство участка железнодорожной магистрали Rail Baltica.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Прекрасная химера: южнокорейская художница создает оптические иллюзии на собственном теле
Девушка-космос: художница превращает свое тело в сюрреалистические картины
Участница популярного британского реалити-шоу Celebrity Big Brother попала в неловкую ситуацию
На глазах у всех: у участницы телешоу слетела юбка в прямом эфире
Система автофиксации нарушений ПДД - за что будут штрафовать
Берегитесь, вас снимают: какие нарушения регистрируют камеры в Ташкенте

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054