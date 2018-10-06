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Американский флаг. Вашингтон

Министр торговли США впервые посетит с визитом Узбекистан

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
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Сообщается также, что 4 октября в вашингтонском Национальном пресс-клубе состоялась презентация книги "Новое лицо Узбекистана", изданной Институтом Центральной Азии и Кавказа.

ТАШКЕНТ, 6 окт - Sputnik. Министр торговли США Уилбур Росс впервые посетит Узбекистан.

Визит запланирован на октябрь текущего года, сообщает пресс-служба МИД республики.

На сайте внешнеполитического ведомства говорится также, что 4 октября в вашингтонском Национальном пресс-клубе состоялась презентация книги "Новое лицо Узбекистана", изданной Институтом Центральной Азии и Кавказа.

Шавкат Мирзиёев принял посла США по особым поручениям в сфере международной религиозной свободы
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев встретился с послом США в сфере религиозной свободы

Один из соавторов книги Сванте Корнелл рассказал, что акцент в ней сделан на политические, экономические и судебно-правовые реформы в Узбекистане за последние годы.

Он подчеркнул, что осуществляемая при президенте Шавкате Мирзиёеве глубокая трансформация республики весьма благоприятно отражается также на ситуации в Центральной Азии  в целом.

"Книга служит ориентиром для деловых кругов и инвесторов, прежде всего из стран Запада, и подробно раскрывает экономический потенциал Узбекистана и эволюционирующий инвестиционный климат", - указывает пресс-служба ведомтсва.

В свою очередь, председатель CACI и главный редактор книги Фредерик Старр отметил, что сегодня ни одно государство мира не может сравниться с Узбекистаном по темпам стремительности обновлений.




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