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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев (справа) перед началом неформальной встречи глав государств СНГ

Шавкат Мирзиёев поздравил Владимира Путина с Днем рождения

© Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
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Главы государств обсудили предстоящий государственный визит Владимира Путина в Узбекистан, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной политики.

ТАШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. В воскресенье, 7 октября, состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом России Владимиром Путиным.

Узбекский лидер от всей души поздравил Владимира Путина с днём рождения, выразив ему самые искренние и добрые пожелания, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества в контексте реализации достигнутых договорённостей в ходе состоявшихся встреч и переговоров на высшем уровне.

© Sputnik / Алексей Даничев
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С глубоким удовлетворением отмечена положительная динамика развития и укрепления узбекско-российских отношений дружбы, стратегического партнёрства и союзничества.

"Особое внимание было уделено расширению торгово-экономического сотрудничества. Высокими темпами растут объёмы товарооборота, успешно реализуются крупные инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики, в том числе в нефтегазовом секторе, энергетике, металлургии, машиностроении, электротехнической, текстильной, пищевой и других отраслях", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-служба напомнили, что в соответствии с подписанным межправительственным соглашением стороны приступили к подготовке реализации стратегического проекта в сфере мирного атома. Активизировались прямые межрегиональные контакты, а также взаимодействие деловых кругов. В этом месяце в Ташкенте пройдёт первый Межрегиональный форум "Узбекистан-Россия", с участием руководителей регионов, ведущих предприятий и компаний двух стран.

Во время разговора стороны высоко оценили осуществляемые практические мероприятия в культурно-гуманитарной сфере, отметили активизацию партнёрских отношений между высшими учебными заведениями.

В ближайшее время в Ташкенте состоится первый совместный образовательный форум, в работе которого примут участие ректоры и представители профессорско-преподавательского состава ведущих университетов Узбекистана и России.

Главы государств обсудили вопросы, связанные с проведением государственного визита Владимира Путина в Узбекистан, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной политики.

В завершение беседы президенты подтвердили твёрдую приверженность всестороннему развитию и укреплению долгосрочных узбекско-российских отношений стратегического партнёрства и союзничества, взаимовыгодного практического сотрудничества.




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