10:50 08 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.46
  • EUR9492.35
  • USD8079.28
Поиск
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выходит из самолета

Шавкат Мирзиёев начинает свой визит во Францию

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
Получить короткую ссылку
13210

По итогам встреч и переговоров планируется подписание более 10 межправительственных и межведомственных документов. Мирзиёев пробудет во Франции до 9 октября.

ТАШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в понедельник начинает свой первый официальный визит во Францию, по его итогам планируется подписать весомый пакет двусторонних документов.

Мирзиёев пробудет во Франции до 9 октября.

Пассажиры спускаются по трапу в аэропорту Ташкента
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Для граждан Франции Шавкат Мирзиёев ввел безвизовый режим

В ходе визита он проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, встречи с руководством парламента, представителями ведущих компаний и финансовых институтов Франции, сообщает пресс-служба главы государства.

В повестку дня узбекско-французского саммита включены вопросы дальнейшего развития политического диалога, расширения практического сотрудничества в торгово-экономической и финансовой сферах, совместной реализации инвестиционных проектов в различных отраслях, а также активизации культурно-гуманитарного обмена.

По итогам встреч и переговоров планируется подписание более 10 межправительственных и межведомственных документов. В частности, соглашения о взаимодействии в сферах экономики и финансов, транспорта, туризма, экологии, культуры и искусства, программы сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами.

Мирзиёев встретится с генеральным директором ООН по вопросам образования, науки и культуры Одри Азуле и обсудит перспективы углубления партнерства между Узбекистаном и ЮНЕСКО, также будет принят совместный план действий на 2018-2021 годы.

В прошедшую пятницу в Париже состоялся узбекско-французский бизнес-форум, в котором приняли участие более 100 представителей министерств, ведомств и компаний Узбекистана, а также французского бизнеса.

© Sputnik / Тигран Меграбян
Узнацбанк подписал соглашение с французским "Кредит Агриколь" на 300 млн евро

По итогам форума Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана подписал с французским банками соглашения на общую сумму 800 миллионов евро, сообщили РИА Новости в пресс-службе узбекского банка. В частности, подписаны два документа с банком NATIXIS на 500 миллионов евро и с банком Crédit Agricole - на 300 миллионов евро.

"Соглашениями предусматривается расширение сотрудничества по финансированию крупных инвестиционных проектов, а также проектов малого и среднего бизнеса, предусматривающих импорт высокотехнологического оборудования и услуг из Франции и других стран Евросоюза, под страховые покрытия экспортно-кредитных агентств", - уточнили в Нацбанке ВЭД.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • В столице стартовала выставка DigiTech (5 октября 2018). Ереван
    Внимание на дорогу

    Армянские разработчики совершенствуют "умные" системы для автомобилей. Новую модель представили на выставке в Ереване.

  • Учения антитеррористического отряда Омега
    Я не хочу домой

    В Латвии впервые проведена операция по спасению заложника на воде –освободили латвийца, которого против его воли везли на яхте из Швеции на родину.

  • Железная дорога
    На новые рельсы

    В Каунасском районе Литвы завершилось строительство участка железнодорожной магистрали Rail Baltica.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Лауреат ТЭФИ-Содружество от Узбекистана Махбуба Батырбекова
Единство, опыт и новые знакомства: как прошло вручение "ТЭФИ" в Ташкенте
Дом снесенный рекой
Как река перемолола дом в щепки - смотрите на видео
Система автофиксации нарушений ПДД - за что будут штрафовать
Берегитесь, вас снимают: какие нарушения регистрируют камеры в Ташкенте

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054