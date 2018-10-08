Шавкат Мирзиёев начинает свой визит во Францию

По итогам встреч и переговоров планируется подписание более 10 межправительственных и межведомственных документов. Мирзиёев пробудет во Франции до 9 октября.

ТАШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в понедельник начинает свой первый официальный визит во Францию, по его итогам планируется подписать весомый пакет двусторонних документов.

Мирзиёев пробудет во Франции до 9 октября.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Для граждан Франции Шавкат Мирзиёев ввел безвизовый режим

В ходе визита он проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, встречи с руководством парламента, представителями ведущих компаний и финансовых институтов Франции, сообщает пресс-служба главы государства.

В повестку дня узбекско-французского саммита включены вопросы дальнейшего развития политического диалога, расширения практического сотрудничества в торгово-экономической и финансовой сферах, совместной реализации инвестиционных проектов в различных отраслях, а также активизации культурно-гуманитарного обмена.

По итогам встреч и переговоров планируется подписание более 10 межправительственных и межведомственных документов. В частности, соглашения о взаимодействии в сферах экономики и финансов, транспорта, туризма, экологии, культуры и искусства, программы сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами.

Мирзиёев встретится с генеральным директором ООН по вопросам образования, науки и культуры Одри Азуле и обсудит перспективы углубления партнерства между Узбекистаном и ЮНЕСКО, также будет принят совместный план действий на 2018-2021 годы.

В прошедшую пятницу в Париже состоялся узбекско-французский бизнес-форум, в котором приняли участие более 100 представителей министерств, ведомств и компаний Узбекистана, а также французского бизнеса.

© Sputnik / Тигран Меграбян Узнацбанк подписал соглашение с французским "Кредит Агриколь" на 300 млн евро

По итогам форума Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана подписал с французским банками соглашения на общую сумму 800 миллионов евро, сообщили РИА Новости в пресс-службе узбекского банка. В частности, подписаны два документа с банком NATIXIS на 500 миллионов евро и с банком Crédit Agricole - на 300 миллионов евро.

"Соглашениями предусматривается расширение сотрудничества по финансированию крупных инвестиционных проектов, а также проектов малого и среднего бизнеса, предусматривающих импорт высокотехнологического оборудования и услуг из Франции и других стран Евросоюза, под страховые покрытия экспортно-кредитных агентств", - уточнили в Нацбанке ВЭД.