Узбекистан и Россия активизируют сотрудничество по парламентской линии

Встреча председателя Госдумы РФ и спикера законодательной палаты Олий Мажлиса прошла в рамках открывающегося во вторник в турецкой Анталье третьего совещания спикеров парламентов стран Евразии.

ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжон Исмоилов договорились об активизации сотрудничества по парламентской линии и скором обмене официальными визитами, передает РИА Новости.

Как сообщил Исмоилов, в Узбекистане очень скоро ждут приезда президента РФ Владимира Путина.

Встреча прошла в рамках открывающегося во вторник в турецкой Анталье третьего совещания спикеров парламентов стран Евразии. Володин отметил, что в его повестку вошли актуальные вопросы, волнующие все страны.

"Экономическое сотрудничество, окружающая среда и устойчивое развитие в Евразии" - такова официальная повестка.

Председатель Госдумы уточнил, что речь также пойдет о санкционной политике, торговых войнах, использовании национальных валют для взаиморасчетов. В российской делегации добавили, что будут затронуты и вопросы борьбы с международным терроризмом и наркотрафиком.

Первое совещание спикеров парламентов стран Евразии состоялось 19-20 апреля 2016 года в Москве, второе - 27-28 июня 2017 года в Сеуле.