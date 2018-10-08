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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл во Францию

Шавкат Мирзиёев прибыл в Париж

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Основные мероприятия визита узбекского лидера во Францию намечены на 9 октября.

ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Эммануэля Макрона прибыл во Францию с официальным визитом, сообщает пресс-служба.

Делегацию Узбекистана торжественно встретили в международном аэропорту Орли.

Президента Узбекистана встретили во Франции
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Президента Узбекистана встретили во Франции

Глава республики встретится с генеральным директором Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры Одри Азуле и председателем Сената Франции Жераром Ларше, а также с руководителями крупнейших французских компаний.

"Основные мероприятия визита намечены на 9 октября. В повестку дня переговоров включены вопросы дальнейшего развития политического диалога, расширения практического сотрудничества в торгово-экономической и финансовой сферах, совместной реализации инвестиционных проектов в различных отраслях, а также активизации культурно-гуманитарного обмена", - говорится в сообщении.

По итогам встреч предусмотрено подписание более 10 межправительственных и межведомственных документов, в том числе соглашения о взаимодействии в сферах экономики и финансов, транспорта, туризма, экологии, культуры и искусства.

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