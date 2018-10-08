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Ташкент и Берлин обсудили финансирование проектов в Афганистане

Sputnik / Рамиль Ситдиков
Политика
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Стороны также обсудили привлечение финансовых ресурсов для ускорения реализации проектов по строительству железнодорожной магистрали Мазари-Шариф – Герат, линии электропередачи Сурхан – Пули-Хумри и автомобильных дорог в Афганистане.

ТАШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. Представители Узбекистана и Германии в понедельник, 8 октября, в Ташкенте обсудили ситуацию в Афганистане и вопросы финансирования инфраструктурных проектов в этой стране.

Об этом сообщает МИД республики.

"Специальный представитель президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев встретился со специальным представителем правительства Федеративной Республики Германия по Афганистану и Пакистану Маркусом Потцелем", - говорится в сообщении на сайте министерства.

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По данным ведомства, основное внимание на встрече было уделено вопросам взаимодействия в ходе реализации положений и рекомендаций декларации, которая была принята в марте на международной конференции по Афганистану в Ташкенте.

"В рамках регулярных узбекско-германских политических консультаций стороны обменялись мнениями относительно складывающейся в Афганистане ситуации и перспектив мирного процесса в этой стране", - сообщили в МИД.

Стороны также обсудили вопрос привлечения финансовых ресурсов для ускорения реализации проектов по строительству железнодорожной магистрали Мазари-Шариф – Герат, линии электропередачи Сурхан – Пули-Хумри, автомобильных дорог различной протяженности и других инфраструктурных объектов в Афганистане.

"Была отмечена важность участия германской стороны в инициированных Узбекистаном образовательных проектах, в частности, на базе созданного в Термезе Образовательного центра по обучению афганских граждан, а также в создании Международного фонда поддержки образования в Афганистане", - добавили в МИД Узбекистана.

Ранее министерство сообщало, что в декларации по итогам международной конференции по Афганистану в Ташкенте 27 марта была отражена общая позиция о необходимости скорейшего начала прямых переговоров между правительством Афганистана и вооруженной оппозицией, в частности, "Талибаном", без выдвижения каких-либо предварительных условий.




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