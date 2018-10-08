Новым послом Узбекистана в России стал Ботиржон Асадов

ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik. Статс-секретарь, заместитель Министра иностранных дел России Григорий Карасин принял копии верительных грамот нового посла Узбекистана в РФ Ботиржона Асадова, сообщает МИД РФ.
Карасин поздравил посла со вступлением в должность и пожелал ему успехов в работе.
Визит Владимира Путина в Узбекистан запланирован на 18-19 октября. Кроме того, в рамках официального визита российского президента состоится первый российско-узбекский форум межрегионального сотрудничества.
Напомним, в сентябре этого года чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в РФ Бахром Ашрафханов получил назначение на должность председателя правления компании "Узбекнефтегаз".
Ботиржон Асадов родился 18 июня 1978 года в Ташкенте. Окончил Ташкентский государственный экономический университет, а также Высшую школу стратегического анализа и определения перспектив Республики Узбекистан.
В 2014 - 2015 годах занимал пост советника посольства Республики Узбекистан в КНР, а также был постоянным представителем Узбекистана в Секретариате ШОС.
В 2017-2018 годах был председателем Торгово-промышленной палаты Узбекистана, членом комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма.
С 5 февраля 2018 года по настоящее время занимал пост первого заместителя министра иностранных дел Узбекистана.