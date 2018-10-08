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Посол Узбекистана в Российской Федерации Ботиржон Асадов

Новым послом Узбекистана в России стал Ботиржон Асадов

© Пресс-служба МИД Республики Беларусь
Политика
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На встрече со статс-секретарем, заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным Ботиржон Асадов обсудил актуальные вопросы текущей повестки дня двусторонних российско-узбекских отношений.

ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik. Статс-секретарь, заместитель Министра иностранных дел России Григорий Карасин принял копии верительных грамот нового посла Узбекистана в РФ Ботиржона Асадова, сообщает МИД РФ.

Карасин поздравил посла со вступлением в должность и пожелал ему успехов в работе.

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Дипломаты обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам текущей повестки дня двусторонних российско-узбекских отношений. Особое внимание они уделили подготовке государственного визита президента России Владимира Путина в Узбекистан и завершению работы над проектами новых документов двустороннего сотрудничества, намеченных к подписанию во время предстоящего российско-узбекского саммита.

Визит Владимира Путина в Узбекистан запланирован на 18-19 октября. Кроме того, в рамках официального визита российского президента состоится первый российско-узбекский форум межрегионального сотрудничества. 

Напомним, в сентябре этого года чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в РФ Бахром Ашрафханов получил назначение на должность председателя правления компании "Узбекнефтегаз".

Ботиржон Асадов родился 18 июня 1978 года в Ташкенте. Окончил Ташкентский государственный экономический университет, а также Высшую школу стратегического анализа и определения перспектив Республики Узбекистан.

В 2014 - 2015 годах занимал пост советника посольства Республики Узбекистан в КНР, а также был постоянным представителем Узбекистана в Секретариате ШОС.

Подпись документов
Sputnik / Михаил Палинчак
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С 2015 — 2017 годах возглавлял дипломатическую миссию Республики Узбекистан в Южной Корее.

В 2017-2018 годах был председателем Торгово-промышленной палаты Узбекистана, членом комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма.

С 5 февраля 2018 года по настоящее время занимал пост первого заместителя министра иностранных дел Узбекистана.




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