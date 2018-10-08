Преподаватели военных вузов ФРГ и Узбекистана обсудили реформирование ВС

Тренинги проводились в рамках двустороннего военного сотрудничества Академии ВС Узбекистана и германского Бундесвера.

ТАШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. Преподаватели и эксперты военных вузов Германии и Академии вооруженных сил Узбекистана обсудили реформирование оборонных ведомств двух стран.

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны республики.

По данным пресс-службы, тренинги проводились в рамках двустороннего военного сотрудничества Академии ВС Узбекистана и германского Бундесвера.

"В ходе встречи с немецким военным экспертом Клаусом Хютгером были обсуждены и проанализированы новые подходы к системе министерств обороны Узбекистана и Германии", - говорится в сообщении.

Преподаватели Мюнхенского университета Бундесвера прочитали в Академии лекции о процессе подготовки офицеров в этом вузе, а также рассказали о психосоциальной работе в обучении немецких солдат, добавили в Минобороны.