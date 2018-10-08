Узбекистан и ЮНЕСКО подписали соглашение о сотрудничестве до 2021 года

В ходе визита во Францию президент Узбекистана провел переговоры с Гендиректором ЮНЕСКО, в ходе которых обсудил совместные проекты в сфере науки, культуры и охраны историко-архитектурного наследия республики.

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках двухдневного визита во Францию встретился с Генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле, сообщает пресс-служба главы государства.

Мирзиёев подчеркнул, что сотрудничество Узбекистана с организацией развивается давно и поступательно, реализуется ряд совместных проектов, есть новые направления развития.

В ходе встречи Шавкат Мирзиёев и Одри Азуле подписали Программу сотрудничества до 2021 года.

Кроме того, гендиректор организации поддержала инициативы узбекского лидера о создании под эгидой ЮНЕСКО в Самарканде Международного института имени Мирзо Улугбека по формированию культуры мира, толерантности и предотвращению экстремизма, а также планы по открытию Регионального центра по информационно-коммуникационным технологиям в образовании при Университете информационных технологий в Ташкенте, открытии кафедры ЮНЕСКО в Международном университете туризма в Самарканде.

Стороны также договорились о проведении в Узбекистане регионального форума молодых ученых Центральной Азии, а также Азиатского форума "Информационные технологии на службе сохранения культурного наследия", который должен состояться в 2019 году в Ташкенте.

Узбекистан и ЮНЕСКО намерены продолжать взаимодействие в сфере сохранения архитектурного наследия республики. Азуле высоко оценила усилия Ташкента в этом направлении.

Культурное наследие ЮНЕСКО в Узбекистане =>>

Узбекистан был дважды избран в состав Исполнительного совета организации. Совместно с ЮНЕСКО в международном масштабе отмечались юбилеи Амира Темура, Мирзо Улугбека, Фергани, Имама Бухари, Камолиддина Бехзода, древних городов Бухары, Хивы, Термеза, Шахрисабза, Карши, Самарканда, Маргилана и Ташкента, памятников этноса и литературы "Алпомиш", "Авесто", а также Хорезмской академии Маъмуна.

Пресс-служба Госкомприроды Узбекистана Плов и Навруз официально стали наследием ЮНЕСКО

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО внесены комплекс "Ичан-кала" в Хиве, "Самарканд-перекресток культур", Бухарский и Шахрисабзский исторические центры, а также Чаткальская биосфера. Кроме того, в репрезентативный перечень нематериального культурного наследия человечества входят Шашмаком, культурное пространство Байсуна, Катта ашула, аския, плов, Навруз, технологии производства атласа и адраса.

Под эгидой ЮНЕСКО в Самарканде регулярно проходит музыкальный фестиваль "Шарк тароналари", а в сентябре 2018 года в Шахрисабзе состоялся первый Международный форум искусства маком.

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры — ЮНЕСКО создана 16 ноября 1945 года. Ее основная цель - содействие укреплению мира и безопасности путём расширения сотрудничества в области образования, науки, культуры, коммуникации, туризма. Узбекистан вступил в ЮНЕСКО в октябре 1993 года, а всего в организацию на сегодняшний день входят 195 стран.