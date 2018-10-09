Компании Узбекистана и Франции договорились о проектах на 5 млрд евро

Шавкат Мирзиёев пригласил инвесторов активно участвовать в совете по иностранным инвестициям при президенте Республики Узбекистан, который будет создан по его распоряжению.

ТАШКЕНТ, 9 окт – Sputnik. Компании Узбекистана и Франции подписали соглашения по инвестиционным проектам на 5 миллиардов евро накануне визита в Париж президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Об этом сообщает во вторник пресс-служба главы государства.

Мирзиёев 8-9 октября находится с первым официальным визитом во Франции. Основные мероприятия запланированы на вторник. Глава Узбекистана проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По данным пресс-службы, Мирзиёев в понедельник провел встречу с руководителями крупнейших французских компаний - Total, GDF Suez, Vinci, Thales, Fives, а также Европейского банка реконструкции и развития, Французского агентства развития.

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На встрече узбекский лидер сообщил, что для прямого диалога с иностранными инвесторами принято решение о создании совета по иностранным инвестициям при президенте Республики Узбекистан. "Приглашаем вас к активному участию в работе совета", - сказал президент, обращаясь к французским бизнесменам.

По данным пресс-службы, французские предприниматели на встрече высоко оценили экономические реформы, осуществляемые в Узбекистане. "Свидетельством тому стало подписание накануне этого визита соглашений по инвестиционным проектам общей стоимостью около 5 миллиардов евро", - говорится в сообщении.

Были также обсуждены вопросы дальнейшего развития партнерства между финансовыми организациями, фирмами и компаниями Узбекистана и Франции, расширения взаимных поставок товаров, добавили в пресс-службе Мирзиёева.