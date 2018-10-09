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Проект АЭС в Узбекистане

В Узбекистане показали проект будущей АЭС

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Политика
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Тема:
Строительство АЭС в Узбекистане (18)
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В Ташкенте заявили, что Узбекистан и "Росатом" в октябре запустят проект строительства АЭС.

ТАШКЕНТ, 9 окт – Sputnik. В Ташкенте продемонстрировали проект будущей АЭС, которая будет построена в ближайшие годы в республике, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Макет продемонстрировали в рамках проводимого в узбекской столице 9-11 октября совместного семинара для специалистов Узбекистана, госкорпорации "Росатом" и миссии Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ).

Шавкат Мирзиёев 3 октября провел совещание, посвященное глубокому анализу состояния дел в электроэнергетике
© Пресс-служба президента Узбекистана.
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В начале сентября глава российского кабмина Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве на территории республики АЭС. "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3 +" с реакторными установками ВВЭР-1200.

Для строительства АЭС предложена площадка в районе озера Тудакуль на границе Бухарской и Навоийской областей республики.

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По предварительным расчетам, АЭС будет вырабатывать до 20% действующих сегодня генерирующих мощностей в Узбекистане.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании правительства назвал строительство АЭС в стране революционным решением, для реализации которого потребуется 8-10 лет.

Тема:
Строительство АЭС в Узбекистане (18)



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    Низко летел

    Сотрудники отдела ГУВД Чуйской области задержали водителя машины с мигалкой, который чуть не сбил автоинспектора на трассе под Бишкеком.

  • Свадьба, архивное фото
    Замуж за таджика

    В Таджикистане к выбору невесты и организации свадьбы всегда относились не так, как в России. Необычные истории того, как девушек выдавали замуж.

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