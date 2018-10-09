В Узбекистане показали проект будущей АЭС

В Ташкенте заявили, что Узбекистан и "Росатом" в октябре запустят проект строительства АЭС.

ТАШКЕНТ, 9 окт – Sputnik. В Ташкенте продемонстрировали проект будущей АЭС, которая будет построена в ближайшие годы в республике, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Макет продемонстрировали в рамках проводимого в узбекской столице 9-11 октября совместного семинара для специалистов Узбекистана, госкорпорации "Росатом" и миссии Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ).

В начале сентября глава российского кабмина Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве на территории республики АЭС. "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3 +" с реакторными установками ВВЭР-1200.

Для строительства АЭС предложена площадка в районе озера Тудакуль на границе Бухарской и Навоийской областей республики.

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По предварительным расчетам, АЭС будет вырабатывать до 20% действующих сегодня генерирующих мощностей в Узбекистане.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании правительства назвал строительство АЭС в стране революционным решением, для реализации которого потребуется 8-10 лет.