Узбекистан совместно с Таджикистаном начали разминирование общей границы

Речь идет об участке на территории Пенджикентского района Согдийской области РТ, он граничит с Самаркандской областью.

ТАШКЕНТ, 9 окт – Sputnik. Узбекистан и Таджикистан приступили к разминированию общей границы, сообщает Sputnik Таджикистан.

Операция по очистке началась с участка в Пенджикентском районе Согдийской области РТ, он граничит с Самаркандской областью.

© Пресс-служба президента Таджикистана. Президент Узбекистана поздравил с днем рождения таджикского коллегу Рахмона

При этом не вся информация о участках и объемах разминирования есть в общем доступе. По неофициальным данным, общая площадь заминированных участков на границах двух соседних государств может составить 9,5 квадратного километра.

В конце сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в саммите глав государств СНГ в Таджикистане, а также встретился с главой страны Эмомали Рахмоном.

В ходе саммита участники подписали пять совместных документов, они касаются в том числе сотрудничества в борьбе с преступностью, использования космоса в мирных целях и подготовки к очередной годовщине победы во Второй мировой войне.