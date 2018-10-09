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Военнослужащие проводят разминирование территории

Узбекистан совместно с Таджикистаном начали разминирование общей границы

© Sputnik / Саид Царнаев
Политика
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Речь идет об участке на территории Пенджикентского района Согдийской области РТ, он граничит с Самаркандской областью.

ТАШКЕНТ, 9 окт – Sputnik. Узбекистан и Таджикистан приступили к разминированию общей границы, сообщает Sputnik Таджикистан.

Операция по очистке началась с участка в Пенджикентском районе Согдийской области РТ, он граничит с Самаркандской областью.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Таджикистана.
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При этом не вся информация о участках и объемах разминирования есть в общем доступе. По неофициальным данным, общая площадь заминированных участков на границах двух соседних государств может составить 9,5 квадратного километра.

В конце сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в саммите глав государств СНГ в Таджикистане, а также встретился с главой страны Эмомали Рахмоном.

В ходе саммита участники подписали пять совместных документов, они касаются в том числе сотрудничества в борьбе с преступностью, использования космоса в мирных целях и подготовки к очередной годовщине победы во Второй мировой войне.

Теги:
разминирование, граница, Узбекистан, Таджикистан



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  • Граница, архивное фото
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    Власти Таджикистана сообщили о начале совместной с Узбекистаном операции по разминированию пограничной территории.

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