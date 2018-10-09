Закладка первого камня АЭС в Узбекистане состоится 19 октября

Церемония будет приурочена к визиту в республику президента России Владимира Путина.

ТАШКЕНТ, 9 окт – Sputnik. Стала известна дата начала строительства первой в Узбекистане атомной электростанции, сообщает Sputnik Узбекистан.

Закладка первого камня состоится 19 октября, событие приурочено к визиту в Узбекистан президента России Владимира Путина.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. В Узбекистане показали проект будущей АЭС

Ранее в ходе совместного семинара узбекских специалистов, госкорпорации "Росатом" и миссии Международного агентства атомной энергетики продемонстрировали макет будущего сооружения.

Напомним, что соглашение о сотрудничестве в строительстве премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и его российский коллега Дмитрий Медведев подписали в начале сентября.

"Росатом" планирует создание комплекса из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200.

Наиболее вероятное место размещения электростанции – площадка в районе озера Тудакуль на границе Бухарской и Навоийской областей республики.

Президент России Владимир Путин посетит Узбекистан посетит 18-19 октября, об этих планах он заявил во время встречи с Шавкатом Мирзиёевым в июне в китайском Циндао на саммите ШОС.