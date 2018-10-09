18:30 09 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.73
  • EUR9427.06
  • USD8181.08
Поиск
Макет будущей АЭС в Узбекистане

Закладка первого камня АЭС в Узбекистане состоится 19 октября

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Строительство АЭС в Узбекистане (20)
22911

Церемония будет приурочена к визиту в республику президента России Владимира Путина.

ТАШКЕНТ, 9 окт – Sputnik. Стала известна дата начала строительства первой в Узбекистане атомной электростанции, сообщает Sputnik Узбекистан.

Закладка первого камня состоится 19 октября, событие приурочено к визиту в Узбекистан президента России Владимира Путина.

Проект АЭС в Узбекистане
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
В Узбекистане показали проект будущей АЭС

Ранее в ходе совместного семинара узбекских специалистов, госкорпорации "Росатом" и миссии Международного агентства атомной энергетики продемонстрировали макет будущего сооружения.

Напомним, что соглашение о сотрудничестве в строительстве премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и его российский коллега Дмитрий Медведев подписали в начале сентября.

"Росатом" планирует создание комплекса из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200.

Наиболее вероятное место размещения электростанции – площадка в районе озера Тудакуль на границе Бухарской и Навоийской областей республики.

Президент России Владимир Путин посетит Узбекистан посетит 18-19 октября, об этих планах он заявил во время встречи с Шавкатом Мирзиёевым в июне в китайском Циндао на саммите ШОС.

Тема:
Строительство АЭС в Узбекистане (20)
Теги:
Строительство, Узбекистан, АЭС



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мужчина на фоне окна
    Без вины виноватый

    Казахстанец, которого пять лет незаконно и по надуманному обвинению преследовала полиция, отсудил у государства один миллион тенге.

  • Прилавок с птицей в мясном отделе. Архивное фото
    Сезон гриппа

    Кыргызстан временно ограничил импорт мяса птицы и другой продукции из Казахстана из-за подозрения на вспышку птичьего гриппа в соседней стране.

  • Граница, архивное фото
    По минному полю

    Власти Таджикистана сообщили о начале совместной с Узбекистаном операции по разминированию пограничной территории.

  • Арман Абовян на пресс-конференции (15 сентября 2018). Еревaн
    Кручу педали, кручу

    В Совете старейшин Еревана призвали отказаться от служебных машин и пересесть на велосипеды.

  • Министр здравоохранения Латвии Анда Чакша, архивное фото
    Довольная нация

    Министр здравоохранения Латвии объяснила низкую явку на выборы в Сейм тем, что граждане республики всем довольны.

  • Рамунас Карбаускис
    Кто начальник?

    Лидер правящей партии Литвы предложил признать, командира "лесных братьев" Адольфаса Раманаускаса фактическим главой государства.

  • Мужчина на фоне окна
    Без вины виноватый

    Казахстанец, которого пять лет незаконно и по надуманному обвинению преследовала полиция, отсудил у государства один миллион тенге.

  • Прилавок с птицей в мясном отделе. Архивное фото
    Сезон гриппа

    Кыргызстан временно ограничил импорт мяса птицы и другой продукции из Казахстана из-за подозрения на вспышку птичьего гриппа в соседней стране.

  • Граница, архивное фото
    По минному полю

    Власти Таджикистана сообщили о начале совместной с Узбекистаном операции по разминированию пограничной территории.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Лауреат ТЭФИ-Содружество от Узбекистана Махбуба Батырбекова
Единство, опыт и новые знакомства: как прошло вручение "ТЭФИ" в Ташкенте
Дети соревнуются в гонке на педальных автомобилях
Две педальки под капотом: пользователи в восторге от гонок советских машинок
Индекс человеческого развития за 2018 год
Узбекистан - второй в ЦА по индексу человеческого развития

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054