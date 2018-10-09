Шавката Мирзиёева торжественно встретили в Елисейском дворце

В Елисейском дворце начались переговоры, на которых главы государств обсудят вопросы дальнейшего укрепления политического диалога Узбекистана и Франции, развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 9 окт - Sputnik. Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева торжественно встретили на площади Почета в Париже, сообщает пресс-служба главы республики.

"В честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Шавкат Мирзиёев под звуки военного оркестра обошел строй почетного караула. Прозвучали государственные гимны Узбекистана и Франции. На церемонии присутствовали также члены делегации нашей страны", - говорится в сообщении.

© пресс-служба Шавкат Мирзиёев встретился с Эммануэль Макроном

Затем узбекский лидер отбыл в резиденцию президента Франции - Елисейский дворец. Во время начавшихся переговоров главы государств обсудят вопросы дальнейшего укрепления политического диалога Узбекистана и Франции, развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, активизации культурно-гуманитарного обмена.