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Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева во Францию

Шавката Мирзиёева торжественно встретили в Елисейском дворце

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Тема:
Государственный визит президента Узбекистана во Францию (11)
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В Елисейском дворце начались переговоры, на которых главы государств обсудят вопросы дальнейшего укрепления политического диалога Узбекистана и Франции, развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 9 окт - Sputnik. Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева торжественно встретили на площади Почета в Париже, сообщает пресс-служба главы республики.

"В честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Шавкат Мирзиёев под звуки военного оркестра обошел строй почетного караула. Прозвучали государственные гимны Узбекистана и Франции. На церемонии присутствовали также члены делегации нашей страны", - говорится в сообщении.

Шавкат Мирзиёев встретился с Эммануэль Макроном
© пресс-служба
Шавкат Мирзиёев встретился с Эммануэль Макроном

Затем узбекский лидер отбыл в резиденцию президента Франции - Елисейский дворец. Во время начавшихся переговоров главы государств обсудят вопросы дальнейшего укрепления политического диалога Узбекистана и Франции, развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, активизации культурно-гуманитарного обмена.

Встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Франции Эммануэля Макрона
© AFP 2018 / PHILIPPE LOPEZ
Встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Франции Эммануэля Макрона
Тема:
Государственный визит президента Узбекистана во Францию (11)



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