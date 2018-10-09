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Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов

Абдулла Арипов поедет на заседание Совета глав правительств ШОС в Душанбе

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Мероприятие пройдет 11-12 октября 2018 года в Душанбе, участники обменяются мнениями о перспективах и мерах по развитию торгово-экономических связей.

ТАШКЕНТ, 9 окт - Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов примет участие в заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС 11-12 октября в Душанбе, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Помимо делегации Республики Узбекистан, на мероприятии ждут руководителей правительств Индии, Казахстана, КНР, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана.

"В повестке дня заседания - обмен мнениями о состоянии, перспективах и мерах по развитию торгово-экономических и гуманитарных связей, ходе реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества, механизме финансового обеспечения проектной деятельности в рамках ШОС", - уточняется в сообщении.

Также участники намерены обсудить деятельность Делового совета и Межбанковского объединения ШОС, бюджет организации на 2019 год, сроки и место проведения следующего заседания.

Теги:
Душанбе, ШОС, Абдулла Арипов



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