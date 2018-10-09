Трамп принял отставку постпреда США при ООН Никки Хейли

При этом многие сотрудники администрации американского президента узнали эту новость с удивлением.

ТАШКЕНТ, 9 окт - Sputnik. Президент США Дональд Трамп принял отставку постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, сообщает РИА Новости.

Она уже обсуждала отставку с главой государства на прошлой неделе, когда приезжала в Белый дом, однако многие сотрудники администрации узнали эту новость с удивлением.

По данным СМИ, Хейли может уйти в конце года, а затем она сможет вернуться в администрацию Трампа на другую должность. О причинах пока не сообщается.

По словам Трампа, постпред намерена в конце года отдохнуть.

Никки Хейли занимает пост постоянного представителя США при ООН с 27 января 2017 года. Это должность министерского ранга, политик имеет вход в кабинет, который возглавляет Трамп. Ранее она занимала должность губернатора Южной Каролины.