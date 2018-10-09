По итогам переговоров Узбекистан и Франция подписали 10 документов

ТАШКЕНТ, 9 окт – Sputnik. Вечером 9 октября завершился официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева во Францию, сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны подписали 10 межправительственных документов, лидер РУ отбыл обратно в Ташкент.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев отбыл из Франции в Ташкент

"В ходе визита подписано 10 межправительственных и межведомственных документов касательно автомобильных перевозок, туризма, военно-технического сотрудничества, исследования космоса, финансирования инвестиционных проектов, культуры и других сфер", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось о переговорах в Елисейском дворце с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Главы двух стран обсудили дальнейшее укрепление политического диалога, развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, активизацию культурно-гуманитарного обмена.

Кроме того, компании Узбекистана и Франции подписали соглашения по инвестиционным проектам на 5 миллиардов рублей, Шавкат Мирзиёев пригласил инвесторов активно участвовать в совете по иностранным инвестициям, который будет создан в ближайшее время.