Глава Госкоминвестиций примет участие в заседании Всемирного банка

В ходе визита узбекская делегация планирует обсудить с руководством Всемирного банка и МВФ перспективы дальнейшего расширения сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Председатель Государственного комитета Узбекистана по инвестициям Сухроб Холмурадов примет участие в ежегодном заседании Совета управляющих Всемирного банка и Международного валютного фонда в Индонезии. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

В ходе совещаний будут организованы форумы, способствующие взаимодействию между правительствами стран и экспертами международных финансовых организаций, СМИ и частным сектором.

В ходе визита узбекская делегация планирует обсудить с руководством Всемирного банка, МВФ и других международных финансовых институтов перспективы дальнейшего расширения сотрудничества, а также провести ряд двусторонних встреч с главами делегаций стран-членов Всемирного банка и МВФ.